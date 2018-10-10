ЄБРР може надати «Укргазвидобуванню» багатомільйонний кредит

Компанія залучить кредит для придбання установок з ремонту свердловин та підвищення енергоефективності.

Європейський банк реконструкції та розвитку може надати найбільшій газодобувній компанії України «Укргазвидобування» 52 млн євро кредиту для придбання установок з ремонту свердловин та підвищення енергоефективності. Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

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Згідно з повідомленням, рада директорів банку планує розглянути цей проект 12 грудня цього року.

Очікується, що даний проект сприятиме стійкішому і екологічнішому розвитку газового сектору України.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. У 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харьківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання майже 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.