У Ахметова заявили, що столиця винна «Київенерго» 750 мільйонів за модернізацію тепломереж

Загальна вартість реконструкцій за всі 17 років становить близько 3 млрд грн, але при цьому за власні кошти компанії – 750 млн грн, сказали в "Київенерго".

Енергокомпанія "Київенерго", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову і раніше керувала тепловими активами столиці, оцінила суму компенсацій від Київської міської державної адміністрації за реконструкцію та модернізацію теплових активів столиці за рахунок власних коштів у 750 млн грн. Читайте такожМінфін вже перерахував гроші для повернення гарячої води Києву

Про це кореспонденту УНІАН повідомила директор з правового забезпечення "Київенерго" Ольга Ієвлєва.

«За умовами договору, за зроблені поліпшення на комунальних мережах за власні кошти нам місто має виплатити компенсацію. Ця тема не є предметом мирової угоди», - заявила Ієвлєва.

Вона додала, що суму компенсації повинна визначити сесія Київської міської ради.

«За нашими розрахунками, ця сума становить близько 750 млн грн. Ми підтвердили це всіма аудиторськими висновками. За умовами договору ми кожен рік робили аудиторський висновок, підтверджували суми компенсацій. При цьому зараз «Київенерго» готує всі документи, що підтверджують зроблені реконструкції, модернізації та створення нових об'єктів, і має намір звернутися з вимогою до Київради про компенсацію суми понесених витрат на поліпшення комунального майна», - уточнила Ієвлєва.

Зокрема, «Київенерго» звернеться до Київради після того, як створена ним рік тому інвентаризаційна комісія перевірить всі об'єкти, які компанія вважає поліпшенням, і підтвердить цей факт.

Ієвлєва повідомила, що необхідний пакет документів є об'ємним і його підготовка займе деякий час.

Також вона додала, що загальна вартість реконструкції за всі 17 років становить близько 3 млрд грн, але при цьому за власні кошти компанії – 750 млн грн.

Зокрема, за власні кошти була проведена реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія».

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що "Київенерго" вимагає від КМДА компенсацію у розмірі 800-900 млн грн за модернізацію тепломереж.

У прес-службі КМДА повідомили, що поки рано говорити про суму компенсації, оскільки роботи з оцінки теплових активів ще не завершилися. Також у прес-службі зазначили, що «Київенерго» ще не зверталася з вимогою про компенсацію.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підписало мирову угоду з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" про правонаступництво боргових зобов'язань попереднього оператора теплових активів столиці - енергокомпанії «Київенерго» у розмірі 2,4 млрд грн.

На засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів знайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції місту Київ на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оформити та подати йому на підпис.

Мер Києва Віталій Кличко раніше говорив, що завдяки наданню субвенції у столиці може з'явитися гаряча вода вже до 15 вересня.

Пізніше в інтерв'ю УНІАН заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що Київська міська державна адміністрація планує до кінця вересня укласти угоду про постачання газу з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і почати постачання гарячої води.

На початку жовтня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба України повністю перерахували 730 млн грн Києву додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з «Київтеплоенерго» відразу після розв'язання питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 47% вище ціни, за якою «Нафтогаз», відповідно до спеціальних зобов'язань, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тис. грн).