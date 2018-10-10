Волинець закликає провести комітетські слухання по вугіллю на шахті

Профспілковий лідер підкреслив, що поточна ситуація з заборгованістю по заробітній платі пов'язана з відсутністю збалансованої ціни на продукцію шахтарів.

Михайло Волинець, Голова незалежної профспілки гірників України та Конфедерації вільних профспілок, закликав голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександра Домбровського провести заплановані комітетські слухання з питань вугільної галузі на одному з державних вугільних підприємств. Про це він заявив на своїй сторінці в мережі Facebook, опублікувавши відповідне звернення.

"Кілька тижнів тому голова парламентського комітету з питань ПЕК Олександр Домбровський пообіцяв провести окремі комітетські слухання, присвячені вугільній галузі. Тож, закликаю шановного Олександра Георгійовича Домбровського провести комітетські слухання на території одного з державних вугледобувних підприємств. І запросити на нього широке коло представників галузі, профспілкових активістів. Зі свого боку ми долучимося до організації такого важливого заходу, та готові надати всю посильну допомогу в ході підготовки та перебуванню народних депутатів в шахтарських регіонах".

Профспілковий лідер підкреслив, що поточна ситуація із заборгованістю по заробітній платні пов'язана із відсутністю збалансованої ціни на продукцію шахтарів. "Це слушна й актуальна ініціатива, адже проблем в українській вугільній промисловості дуже багато. Лише заборгованість по заробітній платні перед шахтарями на державних шахтах на сьогодняшній день складає 1,120 млн грн".

За словами Михайла Волинця, логічно, аби при обговоренні таких важливих питань депутати можуть одночасно поспілкуватися із шахтарями. "Так от, вважаю, що такі питання варто проводити в регіонах безпосередньо з представниками шахтарської спільноти. Щоб відбувся відвертий діалог і депутати мали можливість побачити реальне становище, до якого доведені підприємства у вугільному секторі. Та послухати тих, хто щодня спускається під землю та ризикує своїм життям, але не отримує вчасно заробітної платні".

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 8626 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо здешевлення електричної енергії". Документ пропонує зберегти формульний підхід у тарифоутворенні, але формулу "Роттердам+" змінити на формулу "0,9 * Роттердам", що призведе до ціновоі дискримінації українських шахт відносно імпорту. Іціціатор законопроекту - депутат від фракції "Самопоміч" Вікторія Войцицька.

Низка енергоекспертів вже розкритикувала законопроект та заявила, що його прийняття викличе кризу та зупинить енергосистему за три місяці.