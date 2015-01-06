Саудівська Аравія в лютому підніме ціни на нафту для Азії

Нафтова компанія Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в лютому підніме ціни для споживачів в Азії, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Блумберг.

Згідно із заявою компанії, Saudi Aramco буде продавати нафту Arab Light за вартістю, яка на 1,40 долара менше, ніж середня вартість за барель в регіоні минулого місяця. У січні компанія скоротила ціну на нафту на два долара за барель, що стало найбільшим зниженням за останні 14 років.

Як зазначає агентство, рішення збільшити ціну на нафту для азіатських споживачів "викликало припущення про те, що найбільший експортер нафти в світі відмовляється від використання рекордних знижок, щоб захистити свої позиції на ринку".

Читайте такожЄвропейські індекси зростають на рішенні Саудівської Аравії підняти ціну нафти для АзіїСвітові ціни на нафту різко впали з літа цього року. Експерти пов'язують це з надлишком пропозиції на ринку. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін. Рішення ОПЕК про збереження квоти на видобуток було прийнято після заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Алі Аль-Наїмі, згідно з якою організація повинна захистити свою частку на ринку і допустити падіння цін для скорочення видобутку поза ОПЕК.

Раніше на тлі зростання пропозиції на ринку Саудівська Аравія добровільно пішла на зниження закупівельної ціни на свою марку нафти, що деякі ЗМІ та аналітики відразу охрестили "ціновою війною".