Індія підготувалася до санкцій проти Ірану - замовила нафту в Саудівській Аравії

Індійські компанії можуть перестати купувати нафту в Ірані через американські санкції проти Тегерана.

Саудівська Аравія додатково поставить індійським компаніям у листопаді 4 мільйонів барелів сирої нафти.

Читайте такожСША можуть ослабити санкції для імпортерів нафти з Ірану - ЗМІ

Про це в середу повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

За його інформацією, чотири індійські компанії Reliance Industries Ltd, Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL), Bharat Petroleum Corp. та Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) запросили постачання в листопаді додатково по 1 мільйон барелів.

Наприкінці вересня індійські ЗМІ повідомляли, що індійські нафтопереробні компанії можуть перестати купувати нафту в Ірані через санкції США проти Тегерана.

Reuters повідомило 5 жовтня, що Індія закупить у листопаді понад 9 мільйонів барелів (1,25 мільйона тонн) іранської нафти, попри набуття чинності санкцій 4 листопада. Агентство з посиланням на джерел вказувало, що Indian Oil Corporation отримає з Ірану 6 мільйонів барелів нафти, Mangalore Refinery and Petrochemicals поставить з Ірану 3 мільйона барелів. У жовтні постачання в Індію нафти з Ірану становитимуть 10 мільйонів барелів. Об'єм її закупівель у листопаді буде меншим, припустив Reuters.

Президент США Дональд Трамп в травні оголосив про вихід з Вашингтона Спільного всеосяжного плану дій - угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Ірану в обмін на скасування відповідних санкцій Ради Безпеки ООН і однобічних обмежувальних заходів, введених США та ЄС.