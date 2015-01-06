В Україні хочуть скасувати обов'язкову сертифікацію бензину

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скасувати обов'язкову сертифікацію на території України автомобільних бензинів, дизельного, корабельного та котельного палив.

Відповідний проект наказу розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, така ініціатива відомства обумовлена введенням у дію з 10 липня 2014 року технічного регламенту, який відповідає стандартам Європейського Союзу і не вимагає додаткового підтвердження якості палива на території України.

Таким чином, на основі постанови Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року, яка надає Мінекономрозвитку повноваження законодавчої ініціативи щодо затвердження переліку товарів і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації на території України, у відомстві планують дерегулювати ринок палива.

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