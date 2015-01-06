Темпи падіння цін на нафту випереджають прогнози - уже менше $52 за барель

Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent установилася на позначці нижче $52, повідомляє РИА Новости з посиланням на Business Insider.

Ціна бареля техаської нафти WTI знову пробила вниз психологічну позначку в $50 на закриття торгів.

Незважаючи на те, що обидві марки нафти відіграли частину своєї вартості в ході вівторкових торгів, на закриття ціни повернулися на колишній рівень, зазначає видання.

Читайте такожУ Білому домі заявляють, що дешева нафта вигідна економіці США"Падіння цін перевершує очікування багатьох людей. Це чинитиме тиск на доходи американських енергетичних компаній", - цитує BI слова молодшого стратега Daiwa Securities Хіроказу Кабеї.