"Нафтогаз" зарахував $9 мільйонів переплати "Газпрому" в рахунок оплати боргу

Відмовляючись виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, "Газпром" у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє "Нафтогаз", який розраховує тариф згідно з рішенням арбітражу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зарахувала 9 мільйонів доларів переплати за послуги транзиту по території України компанією "Газпром" (Росія) в рахунок оплати пені, яка накопичується через невиконання російським монополістом рішення Стокгольмського арбітражу, повідомляє прес-служба НАК.

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"Сьогодні "Нафтогаз" направив "Газпрому" заяву про зарахування переплати за транзит газу в рахунок погашення пені, яка нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з рішенням арбітражного з транзитним контрактом від 28 лютого 2018 року", - повідомили в прес-службі.

Згідно з повідомленням прес-служби, 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом на постачання газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зниження ставки вартості послуг і загальної вартості послуг транзиту газу, наданих "Нафтогазом".

"Послідовно відмовляючись виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, "Газпром" у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє "Нафтогаз", який розраховує тариф згідно з рішенням арбітражу", - додали в прес-службі.

Таким чином, "Нафтогаз" зарахував більше 9 мільйонів доларів переплати за послуги транзиту, надані в серпні, як платіж в рамках виконання арбітражного рішення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що через відмову "Газпрому" постачати "Нафтогазу України" з березня 2018 року газ за ціною, яка була визначена рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз", купуючи газ на європейському ринку, отримав понад 110 мільйонів доларів збитків, які "Газпром" має компенсувати українській стороні.

Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі з транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу у 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси щодо арешту активів "Газпрому" проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".