Україна за рік знизила з 52% до 36% частку російського газу в загальному обсязі

Українау 2014 році скоротила імпорт російського газу порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, йдеться у повідомленні оператора ГТС компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, частка російського газу в загальному обсязі споживання «блакитного палива» в Україні у 2014 році скоротилася порівняно з 2013 роком до 36,2% з 52,3%, частка газу з ЄС - зросла до 12,7% з 4, 3%.

Незважаючи на анексію Росією Криму, частка власного видобутку збільшилася до 51,1% з 43,4% у зв'язку з падінням споживання газу у промисловому секторі.

Протягом грудня 2014 року з Російської Федерації в Україну було імпортовано 518,2 млн куб. м газу з оплаченого «Нафтогазом» 1 млрд кубометрів.

Читайте такожУкраїна купує норвезький газ дешевше, ніж Польща російський - газетаЗа оперативними даними «Укртрансгазу», станом на 4 січня 2015 року з території РФ «блакитне паливо» надходить у режимі 39,3 млн куб. м на добу, а всього з початку поточного місяця імпортовано 162,3 млн куб. м газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у 2014 році збільшила імпорт природного газу з ЄС порівняно з 2013 роком більш ніж удвічі - до 5,1 млрд кубометрів з 2,1 млрд кубометрів.

Збільшення обсягів імпорту природного газу з Європи відбулося за рахунок відкриття словацького маршруту поставок.

Україна, крім «Газпрому», має три альтернативних маршрути поставок «блакитного палива»: польський, угорський та словацький.