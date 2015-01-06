Українцям обіцяють не відключати електрику на різдвяні свята

«Компанією прийняті необхідні організаційні та технічні заходи для сталого функціонування Об'єднаної енергетичної системи України у передсвяткові та святкові дні. Якщо не відбудеться непередбачених природних катаклізмів або аварій, введення графіків обмеження та відключення споживачів у ці дні не передбачається», - говорять в "Укренерго".

Також повідомляється, що 5 січня за температури -1,6 градусу покриття енергоспоживання в ОЕС України на 24 887 МВт забезпечували всі види генерації. У роботі перебувають 42 вугільні енергоблоки і один газомазутний блок загальною потужністю 8 457 МВт.

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Атомні електростанції працюють на максимальному навантаженні в 11 754 МВт.

Запаси вугілля станом на 5 січня становлять 1396 тис. тонн.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві з 1 грудня знову вводяться віялові відключення підприємств від електроенергії.

Також повідомлялося, що у грудні в Україні почалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок. Крім того, країна здійснює імпорт електроенергії з Росії.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.