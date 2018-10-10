Міненерговугілля прогнозує на 2019 рік збільшення споживання в Україні газу та вугілля

У 2019 році прогнозується споживання 5,1 мільйона тонн антрацитового вугілля і 22,65 мільйона тонн газового.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості склало та затвердило Структуру палива теплових електростанцій і теплоелектроцентралей на 2019 рік, згідно з яким прогнозується збільшення споживання ТЕС і ТЕЦ природного газу на 0,52% - до 4,9 мільярда кубометрів і енергетичного вугілля на 4,4% - до 27,75 мільйони тонн порівняно із споживанням, яке буде досягнуто по завершенню 2018 року (Структура палива теплових електростанцій і теплоелектроцентралей на 2018 рік).

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Про це йдеться на сайті Міненерговугілля.

Згідно структурі, в 2019 році прогнозується споживання 5,1 мільйона тонн антрацитового вугілля і 22,65 мільйона тонн газового.

Зокрема, 4,67 мільйона тонн антрацитового вугілля буде імпортовано, в тому числі 3,82 мільйона тонн з Росії (81,8% усього імпортованого вугілля) і 0,42 мільйона тонн з США.

Також зазначено, що в 2019 році прогнозується виробництво електроенергії ТЕС і ТЕЦ на рівні 63,4 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", Україна до 2017 року знизила споживання газу на 6,3% - до 28,4 мільярда кубометрів.