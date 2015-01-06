Ціна на нафту Brent впала нижче 51 долара

У 21.24 за київським часом нафта торгується на позначці близько $ 50,9 за барель. У ході торгів ціна падала до $ 50,55. Про це повідомляє ZN.UA.

Вартість бареля техаської нафти марки WTI також впала на 4% і торгується біля позначки $ 48.

Раніше аналітики Bloomberg називали основною причиною зниження глобальний надлишок нафти, що триває.

Читайте такожЦіни на нафту після вчорашнього обвалу продовжують падати

Напередодні офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що низькі ціни на нафту вигідні для економіки США. На думку Ернеста, низькі ціни стимулювали автопродажі в країні і підвищили доходи звичайних американських споживачів.