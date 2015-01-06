Ціна на нафту Brent впала нижче 51 долара
22:09, 06 січня 2015Енергетика
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Ціна на нафту марки Brent впала за день більш ніж на 4% і опустилася нижче 51 долара.
REUTERS
У 21.24 за київським часом нафта торгується на позначці близько $ 50,9 за барель. У ході торгів ціна падала до $ 50,55. Про це повідомляє ZN.UA.
Вартість бареля техаської нафти марки WTI також впала на 4% і торгується біля позначки $ 48.
Раніше аналітики Bloomberg називали основною причиною зниження глобальний надлишок нафти, що триває.
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Напередодні офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що низькі ціни на нафту вигідні для економіки США. На думку Ернеста, низькі ціни стимулювали автопродажі в країні і підвищили доходи звичайних американських споживачів.
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