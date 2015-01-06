Ціна на нафту WTI на торгах в Нью-Йорку впала до мінімуму 2008 року

В останній раз вона перебувала на цій позначці в період світової фінансової кризи 2008 року, передає ТАСС.

"Найбільш природно для нафтових цін в даний час рухатися вниз, - відзначив головний аналітик компанії Confluence Investment Management Білл О'Грейді. - Немає ніяких новин, які сприяють її подорожчанню. ОПЕК відмовляється скорочувати обсяг видобутку і немає свідчень, що це можуть зробити держави, які не є членами даної організації".

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На торгах в Європі нафта також подешевшала. На лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод вартість лютневих контрактів на постачання суміші Brent зменшилася на $2,01 (3,8%) і склала $51,10 за барель.