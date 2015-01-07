Переговори щодо іранської ядерної програми заплановані на 18 січня

Про це повідомили представники влади Ірану, передає Радіо Свобода.

Іранська державна інформаційна агенція IRNA цитує голову делегації групи переговорників від Ірану Аббаса Аргхчі, який повідомляє, що наступні переговори відбудуться на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Аргхчі також повідомив, що 15 січня іранська сторона матиме двосторонні переговори з представниками США та Росії.

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Метою переговорів між Іраном та шістьма світовими лідерами – США, Росії, Китаєм, Британією, Францією та Німеччиною – є регулювання іранської ядерної програми в обмін на послаблення санкцій проти Тегерана.

Сторони планують досягнути політичної угоди до березня, а до червня – остаточно врегулювати це питання. Іран відкидає звинувачення, що він планує створити ядерну зброю.