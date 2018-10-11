Термін експлуатації четвертого енергоблоку Запорізької АЕС продовжили на 10 років

Відповідні рішення було прийнято колегією Державної інспекції ядерного регулювання України.

Державна інспекція ядерного регулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» четвертого енергоблоку Запорізької АЕС у понадпроектний термін - на 10 років.

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Як повідомили УНІАН у Держатомрегулювання, відповідне рішення сьогодні, 11 жовтня, було прийнято колегією Державної інспекції ядерного регулювання України.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого, другого та третього енергоблоків Запорізької АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.