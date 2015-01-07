Ціна нафти Brent впала нижче $50

10:54, 07 січня 2015
Енергетика
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Ціна на нафту марки Brent впала нижче 50 доларів за барель вперше з травня 2009 року.

REUTERS

На торгах у середу вранці вартість нафти знизилася більше ніж на долар - до 49,92 доларів за барель, після чого знову підросла, повідомляє BBC.

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Ціни падають через уповільнення світової економіки і підвищену пропозицію на нафту.

Ціна американської марки WTI впала нижче 50 доларів у вівторок.

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