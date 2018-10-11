У сенаті США запропонували виділити $1 мільярд на захист ЄС від російських енергоресурсів

Щоб "знизити вплив Росії на країни Європи", сенатори запропонували виділити $1 млрд на фінансування європейських енергетичних проектів.

У сенаті конгресу США представлений двопартійний законопроект, основною метою якого є боротьба з російським впливом і допомога в забезпеченні енергетичної безпеки країн Європи. Його автори — голова підкомітету з зовнішніх зв'язків сенату США по Європі та регіонального співробітництва в галузі безпеки, республіканець Рон Джонсон і член того ж підкомітету, демократ Кріс Мерфі. Повідомлення про ініціативу розміщено на сайті Мерфі.

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Проект під назвою «Закон про європейську енергетичну безпеку та диверсифікацію», згідно з прес-релізом, покликаний надати США «нові інструменти для боротьби зі шкідливим впливом Росії, а також посприяти створенню нових економічних можливостей в країні і за кордоном», передає РБК.

Росія, як зазначається в повідомленні, «поряд із хабарництвом, корупцією і пропагандою використовує своє панування на енергетичному ринку, щоб підірвати західні інститути та встановити (в країнах Європи) більш поступливі, податливі уряди, які не зможуть або не захочуть протистояти Росії або її президенту Володимиру Путіну».

У зв'язку з цим сенатори запропонували виділити додатково $1 млрд для «стимулювання інвестицій державного та приватного секторів» країни в європейські енергетичні проекти. Це, як вважають Мерфі та Джонсон, разом із «посиленням дипломатичної та технічної підтримки» допоможе диверсифікувати постачання енергії в Європу і «знизити вплив Росії на регіон».

У Вашингтоні не вперше критикують енергетичні проекти Росії на Заході. Раніше проти них неодноразово виступала адміністрація президента США. На думку Білого дому, природні ресурси Москва використовує для політичного тиску на країни Європи. У зв'язку з цим через будівництво газопроводу «Північний потік-2» президент Дональд Трамп звинувачував Берлін у залежності від Москви, а 12 липня заявив про неприйнятність потоку «трубопровідних доларів» з країн Європи до Росії. У вересні міністр внутрішніх справ США Райан Зіньці навіть допустив можливість морської блокади Росії, щоб перешкодити її енергопостачанню.