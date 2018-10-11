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Ціни на нафту посилили зниження

14:58, 11 жовтня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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До полудня ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 1,93 відсотка до $81,49 за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $71,8 за барель, що на 1,87 відсотка нижче за попереднє закриття, пише Рейтер.

Серед інших факторів тиску на котирування експерти в галузі називають зростання тижневих запасів сировини в США, що перевершило прогнози.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 9,7 мільйона барелів до 410,7 мільйона, тоді як аналітики передбачали зростання на 2,6 мільйона барелів.

Інвестори будуть чекати на офіційну статистику Управління енергетичної інформації (EIA), яка виходить ввечері в четвер.

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Теги: #нафта#ціни на нафту