EIA підвищило прогноз зростання видобутку нафти в США до рекордного рівня

Якщо прогноз вірний, то в третьому кварталі рівень американського нафтовидобутку вперше в історії перевищить 11 мільйонів барелів на добу.

Видобуток нафти в США в 2018 році буде рости швидше, ніж передбачалося раніше, і досягне рекордного рівня, прогнозує Управління енергетичної інформації (EIA).

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Про це повідомляє Reuters.

"Відповідно до щомісячного огляду EIA, потосного року обсяг виробництва сировини в США збільшиться на 1,39 мільйона барелів на добу в річному вираженні до 10,74 мільйона барелів на добу", - йдеться в повідомленні.

У вересні EIA прогнозувало зростання на 1,31 мільйона барелів на добу до 10,66 мільйона барелів на добу в 2018 році.

У третьому кварталі 2018 року видобуток нафти в США в середньому становитиме 11,03 мільйона барелів на добу, прогнозує EIA.

Якщо оцінка EIA вірна, то третій квартал 2018 року стане першим в історії США, коли виробництво сировини в країні піднімалося вище 11 мільйонів барелів на добу.

Відомство також підвищив прогноз зростання видобутку нафти в США в 2019 році.

За розрахунками EIA, виробництво нафти в США збільшиться на 1,02 мільйона барелів на добу до 11,76 мільйона барелів на добу в 2019 році.

Попередній прогноз показував зростання на 840 тисяч барелів на добу до 11,50 мільйона барелів на добу.

При цьому EIA трохи знизило прогноз зростання попиту на нафту в США на 2018 і 2019 роки.

Попит на нафту в США зросте на 450 тисяч барелів на добу до 20,41 мільйона барелів на добу в 2018 році проти вересневої оцінки зростання на рівні 470 тисяч барелів на добу.

Наступного року споживання сировини в США збільшиться ще на 230 тисяч барелів на добу до 20,64 мільйона барелів на добу, говориться в огляді.

Попередній прогноз показував зростання на 250 тисяч барелів на добу.