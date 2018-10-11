Держгеонадра планує в лютому-березні 2019 року провести перші електронні торги нафтогазовими ділянками

Це може статися за умови, що в жовтні буде підписана і вступить в дію постанова Кабінету міністрів про електронні аукціони.

Державна служба геології і надр України планує в лютому-березні 2019 року провести перший електронний аукціон з продажу спецдозволів на розвідку та видобуток корисних копалин, на який буде винесено біля 30 ділянок з покладами нафти і природного газу.

Про це, під час форуму надрокористувачів на Міжнародній виставці Mining World Ukraine повідомив т. в. о. голови служби Олег Кирилюк, йдеться у повідомленні прес-служби Держгеонадра.

«Якщо в жовтні буде підписана і вступить в дію постанова Кабінету міністрів про електронні аукціони, то ми розраховуємо, що перші аукціони можуть пройти в кінці лютого – на початку березня наступного року», – сказав він, додавши, що на цей аукціон Держгеонадра планує винести біля 30 нафтогазових ділянок, а також ділянки з іншими корисними копалинами.

За словами Кирилюка, раніше Держгеонадра розробила проект урядової постанови, яка регламентує проведення електронних аукціонів, та наприкінці червня 2018 р презентувала його на засіданні Кабінету міністрів.

«Сьогодні проект постанови вже поданий на підпис Прем’єр-міністру, можливо, сьогодні він буде підписаний», – прокоментував голова відомства, зазначивши, що електронні аукціони покликані максимально спростити доступ інвесторів до надр, оскільки з їх введенням надрокористувач не буде спілкуватися з представниками служби, а буде працювати на електронному майданчику.

«На сьогодні ми запросили більше 5 компаній, які мають електронні майданчики для того, щоб визначити переможця для проведення торгів», – повідомив Кирилюк, додавши, що Держгеонадра планують визначити майбутнього організатора електронних торгів протягом одного місяця.

На майданчику буде виставлена повна геологічна інформація із вказанням місця розташування, географічних координат та інші важливі дані для прийняття інвестиційного рішення потенційним надрокористувачем.