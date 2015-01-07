У Брюсселі може пройти конференція з реформування газового ринку України

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

„Хочу повідомити, що ми готуємося до проведення міжнародної інвестиційної конференції щодо реформи газового ринку України. Йдеться про можливість не тільки визначення, хто може управляти нашою ГТС і на яких умовах, але й про використання наших потужностей, зокрема, підземних газових сховищ. Ця конференція може відбутися на початку року, скоріш за все, в Брюсселі”, - сказав він.

Єлісєєв також не виключив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з газових питань між Україною, ЄС та Росією.

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„Ми маємо вирішити, що робити далі: чи переходити на так званий літній пакет і досягати з цього приводу домовленостей, чи чекати на рішення Стокгольмського арбітражу. Але цей процес має враховувати не тільки позицію української сторони, але й ЄС та Росії”, - зазначив Єлісєєв.

При цьому постпред України при ЄС наголосив, що принципова позиція Києва полягає в тому, що будь-які переговори з проблемних питань з Росією мають відбуватися лише за посередництва чи за участі ЄС.

„Ми це добре вивчили, виходячи з досвіду, отриманого у 2014 році”, - додав він.

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Єлісєєв також звернув увагу, що Україна цього року має імплементувати Третій енергетичний пакет.

„Тобто, мова йде про створення незалежного регулятора, про чітке відокремлення функцій операційних систем щодо транспортування, зберігання та балансування газу”, - пояснив український дипломат.