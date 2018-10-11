Нардепи Дубневичи в судовому порядку хочуть зняти арешт з двох своїх ТЕЦ на Львівщині

На думку Центру протидії корупції, суд може стати на бік Дубневичів, оскільки скоро починається опалювальний сезон.

Народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичи (фракція "Блок Петра Порошенка") в судовому порядку хочуть зняти арешт з Новояворовоской і Новороздільської теплоелектроцентралей у Львівській області, власниками яких вони є.

Читайте такожКріплення компанії Дубневичів не відповідають вимогам "Укрзалізниці" - експертиза НАБУ

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру протидії корупції.

Згідно з повідомленням, брати Дубневичи подали скарги в Солом'янський районний суд, який розгляне їх 12 жовтня, за Новояворівської ТЕЦ і 18 жовтня - по Новороздільської.

"Сьогодні існує велика ймовірність, що суд стане на сторону Дубневичів, адже опалювальний сезон почнеться з наступного тижня, а робота ТЕЦ залишається заблокованою", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Центру протидії корупції, це відбувається тому, що новий керуючий ТЕЦ, обраний Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) підприємство "Гарант Енерго М" досі не підписало контракт з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" на постачання газу на ТЕЦ.

"Контракт не підписує "Нафтогаз", який поставив умову новому керуючому - визнати борги Дубневичів і взяти їх на себе. Поки ця ситуація за дорученням прем'єр-міністра регулюється на рівні постанови уряду, адвокати Дубневичів намагаються оскаржити арешт і повернути собі контроль за ТЕЦ. Разом з Дубневичами на ТЕЦ повернеться і схема розкрадання газу, яку викрили детективи НАБУ", - уточнили в ЦПК.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної і теплової енергії підприємству "Гарант Енерго М", яке за підсумками конкурсу, проведеного АРМА в середині вересня, є керуючим Новороздільської і Новояворівської ТЕЦ, власники яких підозрюють у заволодінні понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

У січні цього року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох посадових осіб компаній "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія", засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичи, за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубометрів природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Наприкінці серпня цього року Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення суду попередньої інстанції про передачу в тимчасове управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) заарештованих Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.