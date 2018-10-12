Shell має намір позбутися нафтового проекту у Венесуелі

Як зазначає агентство Reuters, мова йде про 40%

Нідерландсько-британський концерн Royal Dutch Shell приступив до переговорів про продаж своєї частки в спільному підприємстві (СП) у Венесуелі французькій нафтовій компанії Maurel & Prom.

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Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела.

За даними агентства, Royal Dutch Shell хоче продати належні їй 40% в СП з Державною нафтогазовою компанією Venezuela (PDVSA).

Як зазначає Reuters, таким чином концерн збирається скоротити масштаби свого нафтового бізнесу у Венесуелі і сфокусуватися на газовому секторі.

Також два джерела повідомили про виниклі з владою Венесуели розбіжності щодо суми, яку Maurel & Prom доведеться заплатити уряду країни, щоб отримати доступ до запасів родовища, додавши, що на даний момент переговори припинені.

Концерн Royal Dutch Shell об'єднує енергетичні та нафтохімічні компанії, що працюють у більш ніж 70 країнах світу.