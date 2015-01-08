Нафта може подешевшати до $40 найближчим часом

У короткотерміновому періоді нафта марки Brent подешевшає до $40 за барель, що не залишить експортерам, включаючи Саудівську Аравію, іншого вибору, крім скорочення видобутку.

Як пише РБК, про це повідомляє Reuters, посилаючись на аналітичну записку Bank of America Merrill Lynch.

На думку експертів, вартість американської нафти WTI впаде до $35/бар. Усе це призведе до того, що доведеться або скорочувати видобуток Саудівській Аравії, або країнам, що не входять до ОПЕК, йдеться в записці.

У Bank of America Merrill Lynch зазначили, що нафтовий ринок зможе намацати дно, тільки якщо країни ОПЕК обмежать постачання, члени картелю знизять видобуток і станеться глобальне посилення попиту. Проте ні одну з цих вимог поки не задоволено.

7 січня вартість Brent уперше з травня 2009 року опустилася нижче $50 до $49,66/бар.

Читайте такожСаудівська Аравія в лютому підніме ціни на нафту для АзіїНа думку Вальтера Зіммермана з американської компанії United-ICAP, який передбачив падіння цін на нафту в 2014 році, подальше зниження котирувань буде виключно емоційним рішенням, що не має стосунку до попиту і пропозиції. Він зазначив, що якщо ціни впадуть нижче $39/бар., то вони дійдуть і до $30/бар., повідомляє Bloomberg.

У максимальному виграші опиняться Філіппіни, зазначає видання з посиланням на огляд Oxford Economics Ltd. Економіка країни за $40/бар. зростатиме на 7,6% протягом двох років, тодія як, на думку британських економістів, ВВП Росії протягом двох років скорочуватиметься на 2,5%.