Міжнародне енергетичне агентство очікує, що зростання попиту на нафту в 2018 та 2019 роках буде на 110 тисяч барелів на добу нижче попередньої оцінки.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз зростання попиту на нафту в 2018-2019 роках на 110 тисяч барелів на добу через торговельні війни та високих цін на нафту.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на звіт агентства.

"На нашу думку, високі ціни на енергоресурси становлять загрозу економічному зростанню. Для багатьох країн, що розвиваються, високі ціни супроводжуються девальвацією національних валют по відношенню до долара. Глобальна економіка страждає і від торгових воєн", - пишуть експерти МЕА у звіті.

У зв'язку з цим МЕА очікує, що зростання попиту на нафту в 2018 році і в 2019 році буде на 110 тисяч барелів на добу нижче попередньої оцінки. Таким чином, зростання становитиме лише 1,3 мільйона і 1,4 мільйона барелів на добу відповідно. При цьому зростання пропозиції від країн "не ОПЕК" в 2018 і 2019 роках, вважають експерти агентства, складе 2,2 мільйона і 1,8 мільйона барелів на добу відповідно.

Запаси нафти країн ОЕСР зросли на 15,7 мільйона барелів у серпні до липня - до 2,854 мільярда барелів, що є максимальним рівнем з лютого, наголошується в звіті. Однак рівень запасів на 34 мільйона барелів нижче середнього за п'ять років рівня.

Як зазначається у звіті МЕА, країни ОПЕК+ з травня 2018 року збільшили видобуток на 1,4 мільйона барелів нафти на добу, але ринку може знадобитися більше нафти. "Зростання чистого видобутку від ключових виробників на чолі з Саудівською Аравією з травня склав 1,4 мільйона барелів на добу. Однак з урахуванням очікуваного падіння видобутку в Ірані в обсязі 800 тисяч барелів на добу, а також нестабільність видобутку в Лівії і колапсу у Венесуелі, спочивати на лаврах не доводиться - ринок дає чіткі і неспокійні сигнали про те, що йому знадобиться ще більше нафти", - йдеться в документі.

Загалом країни ОПЕК+ без урахування падіння в Ірані, Мексиці і Венесуелі збільшили видобуток з травня на 1,6 мільйона барелів на добу. США додали ще 390 тисяч барелів. Тим не менш, видобуток в Ірані, Мексиці і Венесуелі сукупно впав на 575 тисяч барелів. У МЕА підкреслюють, що все зростання видобутку відбулося за рахунок вільних потужностей, які вже скоротилися лише до 2% глобального попиту і продовжать скорочуватися.

Крім того, в МЕА повідомили, що країни ОПЕК у вересні 2018 року виконали Віденську угода на 121%, країни "не ОПЕК" - на 37%. Як випливає з документа, країни ОПЕК наростили видобуток нафти у вересні на 100 тисяч барелів на добу до максимального в цьому році рівня 32,78 мільйона барелів на добу. Зростання забезпечили Саудівська Аравія, африканські виробники, а також ОАЕ.