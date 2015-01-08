Світовий банк: період нафти за $100 закінчився

10:16, 08 січня 2015
Енергетика
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2015 рік стане роком низьких цін на паливо, і в 2016 році вони зростуть лише незначно.

REUTERS

Збереження низьких цін на нафту ставить під загрозу розвідку і освоєння нових родовищ, включаючи сланцеві, а також видобуток палива на морському шельфі.

Про це йдеться в доповіді Світового банку (СБ), пише Lenta.ru.

Період, коли ціни на нафту перевищували 100 доларів за барель, як вважають у Світовому банку, підійшов до кінця. 2015 рік стане роком низьких цін на паливо, і в 2016 році вони зростуть лише незначно, стверджується в доповіді.

Таку ситуацію експерти пояснюють низкою факторів. Зокрема, на нафтові ціни, на думку СБ, впливає зміна політичних цілей Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також зростання курсу долара. При цьому визначальним фактором у доповіді називається зростання пропозиції нафти, зокрема, «через сланцевий енергетичний бум у США».

Читайте такожНафта може подешевшати до $40 найближчим часом Низькі ціни на нафту, як зазначають автори доповіді, стануть серйозним викликом для великих країн-експортерів нафти, що відіб'ється на їх економіці. Водночас у імпортерів палива з'являється шанс для проведення структурних реформ. Також у доповіді наголошується, що низькі ціни на нафту в цілому позитивно вплинуть на світову економіку. Так, падіння вартості палива на 30 відсотків обіцяє додатковий приріст світового ВВП на 0,5 відсотка.

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