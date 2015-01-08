Білорусь ввела збір в інвалюті за експорт сирої нафти

У Білорусі введено збір за експорт сирої нафти, передає БЕЛТА.

Указом уряду країни визначено, що "платниками збору є організації, що реалізують на експорт сиру нафту, який відбувається з Білорусі, і здійснюють її вивезення з території країни за межі території держав, з якими укладено міжнародні договори про вільну торгівлю".

Читайте такожЧерез обвал рубля Білорусь і Туркменістан знизили обмінний курс нацвалют Ставка збору розраховується в доларах США за 1 т нафти. У документі наведена необхідна формула. Збір щомісяця сплачується платниками в республіканський бюджет у доларах США або євро.