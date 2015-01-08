Обама хоче накласти вето на проект нафтопроводу з Канади

Очікується, що конгрес, контроль над яким нещодавно отримали республіканці, розгляне законопроект про будівництво нафтопроводу на цьому тижні, повідомляє Російська служба BBC.

Представник Білого дому Джош Ернест заявив, що законопроект підірве встановлений процес розгляду питань.

Проект будівництва нафтопроводу, вартість якого оцінюється у 5,4 млрд доларів, з'явився у 2008 році.

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Обама спочатку критично ставився до ідеї будівництва, вважаючи, що найбільшу вигоду від нього отримають канадські нафтові компанії.

Проект також різко критикували захисники навколишнього середовища, побоюються витоків нафти.

"Ми не очікуємо, що президент підпише цей документ", - заявив представник Білого дому Джош Ернест.

За його словами, зараз держдепартамент перебуває у процесі перегляду цього проекту. Зокрема, вивчається можливість прокладки нафтопроводу через штат Небраска.

У листопаді план з будівництву нафтопроводу був схвалений палатою представників конгресу США.

Раніше УНІАН повідомляв, що Канада прокладе нафтопровід в Азію вартістю $7,2 млрд.