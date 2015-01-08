Угорсько-словацький газопровід можуть запустити вже у січні

В Єврокомісію направлений запит про запуск угорсько-словацького газопроводу, повідомив в інтерв'ю будапештській газеті Napi Gazdasag держсекретар з питань енергетики Угорщини Андраш Арадскі, передає ПРАЙМ.

"Угорсько-словацький газопровід може бути введений в дію вже в цьому місяці, відповідні документи для отримання дозволу направлені до Єврокомісії", - сказав він.

Читайте такожForbes.com: стрімке падіння продажів російського газу: Росія в полоні у європейських покупців?Новий трубопровід потужністю 5 мільярдів кубометрів газу в рік за планом повинен був бути готовий до запуску в кінці 2014 року, однак через проблеми на угорській стороні його старт кілька разів переносився.

Загальні витрати на будівництво нового газопроводу склали понад 160 мільйонів євро, з яких 30 мільйонів євро виділив Євросоюз. Протяжність угорської сторони склала 92,1 км, протяжність словацької частини - 18,9 км.

Угорщина і Словаччина вже заявляли, що в 2015 році побудують систему повідомлення газових комунікацій, що дасть додаткову можливість для реверсних поставок газу Україні. Угорсько-словацький інтерконнектор є частиною газового коридору "Північ-Південь" з Польщі в Хорватію. Трубопровід має потужність близько 4 мільярдів кубічних метрів в рік у словацько-угорському напрямку і близько 1,6 млрд кубометрів щорічно в протилежному напрямку.