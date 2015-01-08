Україна заплатила за останні поставки вугілля з ПАР
Держкомпанія "Укрінтеренерго" заплатила компанії Stell Month за останніх два судна з вугіллям з ПАР (близько 160 тис. тонн) у рамках контракту на закупівлю 500 тис. тонн цього палива, який був укладений у серпні 2014 року.
Згідно з повідомленням, 5-те судно з вугіллям із ПАР уже розвантажилось в порту, а 6-те прибуде в Україну 10-11 січня. У кожне судно завантажено близько 80 тис. тонн цього палива.
«Таким чином, Stell Month виконує старі зобов'язання», - зазначили в компанії.
Читайте такожЯценюк пригрозив голові Міненерговугілля звільненням через місяць
Як повідомляв УНІАН, раніше Україна отримала близько 330 тис. тонн південноафриканського вугілля чотирма суднами.
5 груднябув затриманий керівник державного підприємства «Укрінтеренерго», яке купило, на думку Генпрокуратури, неякісне вугілля у Південно-Африканській Республіці.
За даними Генпрокуратури, внаслідок неодноразового підписання додаткових специфікацій до зазначеного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла з початкових 86 дол. за метричну тонну до 134 дол. Крім того, у Генпрокуратурі, зазначали, що вугілля із ПАР не придатне для спалювання на українських ТЕС.
Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.
У таких умовах Україна прийняла рішення імпортувати вугілля з ПАР і Росії.