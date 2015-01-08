Яценюк: інвестиції в українську ГТС - шлях до формування нового енергоринку ЄС

Про це він заявив під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками зустрічі в Берліні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації із громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Яценюк зазначив, що Україна прийняла низку дуже важливих рішень щодо реформи енергетичного сектору. Зокрема, прийнятий закон, згідно з яким західні компанії мають право інвестувати в українську газотранспортну систему і купувати до 49% акцій ГТС. Яценюк відзначив важливість того, "щоб європейські компанії все-таки інвестували в Україну".

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"Південний потік "помер", а потрібно забезпечувати транзит газу у країни-члени Європейського Союзу, наголосив він.

“Україна цього року довела, що вона здатна гарантовано постачати природний газ країнам-членам ЄС. Заради як додаткових гарантій безпеки постачання, так і формування нового енергетичного ринку у Європейському Союзі ми хотіли б, щоб наші західні партнери, у першу чергу Німеччина, взяли участь в інвестуванні у модернізацію таспільну експлуатацію найбільшої газотранспортної системи Європи - української ГТС", - сказав Яценюк.

Він наголосив, що "Україна досягла успіху у подоланні корупції в енергетичному секторі. У нас немає більше компаній-посередників, немає більше мільярдів доларів, які витікали в кишені українських олігархів".

"Сьогодні Україна на прозорих і європейських умовах купує газ за відкритим контрактами у німецьких та європейських компаній", - наголосив Яценюк.

Він нагадав, що "разом із Німеччиною і з персональною допомогою канцлера Німеччини" було підписано тристоронню угоду про тимчасове постачання природного газу в Україну: "Також ми здійснили заміну природного газу, який ми купували у РФ, природним газом, який ми отримуємо від країн-членів ЄС, і в тому числі від Німеччини".

Раніше УНІАН повідомляв, що Україні дали 150 млн євро на модернізацію ГТС.