"Енергоатом" виплатить $300 млн за обладнання для сховища відпрацьованого ядерного палива

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, заплатить американській компанії Holtec International до кінця 2020 року майже 300 млн дол. за устаткування для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, американська компанія поставить 81 контейнер МЦК-31, 13 контейнерів МЦК-85, один контейнер HI-TRAC, п'ять контейнерів HI-STAR, п'ять залізничних платформ для HI-STAR, 94 контейнера HI-STORM, по одному комплекту допоміжного і технологічного устаткування.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Проектні роботи з пускового комплексу повинні бути завершені до кінця 2017 року, проект сховища ядерного палива коштує 20 млн гривень. Основним виконавцем робіт обрано американську компанія Holtec, а гаданий обсяг фінансування робіт складе 3,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще в кінці 2004 року, проте з низки причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений.

У березні 2012 року «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.