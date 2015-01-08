«Енергоатом» візьме у «Укрексімбанку» кредит на 750 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитна лінія відкрита терміном на один рік.

Кінцевий термін підписання кредитного договору - 9 січня 2015 року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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