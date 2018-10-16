Запаси газу в українських сховищах з початку закачування збільшилися в 2,25 рази

На даний момент газові сховища України заповнено на 53,9%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,25 рази, або на 9,24 мільярда кубометрів - до 16,68 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 14 жовтня в сховища було закачано 444,5 мільйонів кубометрів газу.

Станом на 14 жовтня запаси газу в ПСГ становлять 16,68 мільярда кубометрів, що на 0,6% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,77 мільярда кубометрів).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 14 жовтня Україна імпортувала 411 мільйонів кубометрів газу (213,5 мільйона кубометрів - через Словаччину, 167,262 мільйона кубометрів - через Угорщину, 30,2 мільйона кубометрів - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 14 жовтня становить 815,6 мільйона кубометрів, а транзит - 2,96 мільярда кубометрів.

Зазначається, що станом на 14 жовтня українські газові сховища заповнено на 53,9%.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в розмірі 16 мільярдів кубометрів в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.