Нацкомісія змінила тарифи на відпуск електроенергії ГЕС та ГАЕС

Зокрема, з 16 жовтня, для ГЕС тариф знизиться на 12,6%, для ГАЕС - збільшиться на 43%.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зміну на 2018 рік середніх тарифів на відпуск електроенергії для гідроелектростанцій (ГЕС) і гідроакумулюючих станцій (ГАЕС), оператором яких є держкомпанія "Укргідроенерго", з 16 жовтня.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 16 жовтня.

Згідно з рішенням комісії, для ГЕС "Укргідроенерго" регулятор знизив середній тариф на відпуск електроенергії на 12,6% - до 24,6 копійки/кВт-год (компанія пропонувала встановити 38,92 копійки/кВт-год). При цьому відпуск електроенергії в розрахунках регулятора вказаний 10,11 мільярда кВт-год, а в розрахунках компанії - 9,198 мільярда кВт-год.

Для ГАЕС "Укргідроенерго" регулятор збільшив середній тариф на 43% - до 413,01 копійки/кВт-год (компанія пропонувала встановити 467,59 копійки/кВт-год).

Також НКРЕКП знизила інвестиційну програму "Укргідроенерго" на 2018 рік на 28,56 мільйона гривень - до 3,418 мільярда гривень (компанія пропонувала збільшити до 4,898 мільярда гривень).

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня НКРЭКУ схвалила зміна середніх тарифів на відпуск електроенергії на 2018 рік з 1 жовтня для "Укргідроенерго". Зокрема, для ГЕС середній тариф збільшено на 0,4% - до 28,25 копійки за кВт-год, для ГАЕС - на 0,03% - до 288,95 гривні за кВт-год.

Таке рішення пов'язане із зростанням витрат компанії на оплату праці на 10,3 мільйона гривень, що дозволить збільшити середню заробітну плату на підприємстві з жовтня на 8%.

"Укргідроенерго" в 2017 році порівняно з 2016 роком знизило чистий прибуток на 33,6% - 1,466 мільярда гривень.

Чистий дохід компанії за звітний період скоротився на 5% - до 5,7 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанцій на Дніпрі та Дністрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Середньодніпровську, Дніпровську ГЕС-1 і ГЕС-2, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію (ГАЕС), Дністровську ГЕС та Дністровську ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.