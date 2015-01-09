США можуть почати експорт зрідженого газу вже в кінці 2015 року

Початок експортних поставок скрапленого природного газу (СПГ) з США очікується в кінці поточного року, повідомляє ТАСС.

З відповідним прогнозом виступив у четвер спеціальний посланник і координатор з питань міжнародної енергетики в держдепартаменті США Амос Хокстейн на семінарі в Атлантичній раді США.

За його словами, перші партії товару підуть до Індії та Японії, але в перспективі з'являться й інші ринки. Разом з тим, він висловив думку, що ці плани вже самі по собі впливають на ситуацію на енергетичних ринках світу.

Крім того, Хокстйен виступив на підтримку "третього енергопакету" Євросоюзу і висловився за проект створення терміналу для прийому СПГ в Хорватії. За його словами, це дозволило б обслуговувати сусідні Словенію, Боснію, Чорногорію та Сербію, а також інші країни регіону, включаючи Угорщину, а через неї - Румунію та Україну.

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"Це критично важливий вузол, здатний реально вплинути на ситуацію в широкому колі країн, які поки що залежать від єдиного джерела", - вважає координатор держдепартаменту США.