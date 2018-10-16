Китай підписав п'ятирічний договір про постачання газу з Катаром
Катарська державна компанія Qatar Petroleum (QP) уклала п'ятирічний контракт з китайською Oriental Energy про постачання до КНР 600 тисяч тонн скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) на рік.
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Про це повідомляє Росбалт.
Зазначається, що договір почне діяти з січня 2019 року.
Коментуючи подію, президент і виконавчий директор Qatar Petroleum Саад Шеріда аль-Каабі заявив, що ця угода відображає стратегію компанії, "орієнтовану на укладення прямих контрактів з кінцевими споживачами, особливо в Китаї".
"Ми приділяємо особливу увагу задоволенню потреб найдинамічнішого у світі ринку СВГ", - підкреслив топ-менеджер.
Oriental Energy є найбільшою компанією по зберіганню та постачання СВГ в Китаї, яка володіє п'ятьма терміналами прийому СВГ, а також потужностями для нафтохімічної промисловості.