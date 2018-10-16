Мирова угода щодо газу: у Коболєва заявили, що не списували Києву всі штрафи та пеню

Долю штрафних санкцій, щодо яких ще не завершено судові провадження, вирішуватиме суд.

Мирова угода між комунальним підприємством «Київтеплоенерго» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» про правонаступництво боргових зобов'язань попереднього оператора теплових активів столиці - енергокомпанії «Київенерго» не передбачає списання всіх штрафів і пені. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Наші партнери з Київської міської державної адміністрація - КМДА у вихідні поспілкувалися з пресою і знову трохи помилилися у формулюваннях щодо штрафних санкцій та пені. Уточнюємо. Мирова угода не передбачає списання неустойки (штрафи, пені), інфляційних нарахувань тощо, тому що це не було її предметом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що долю штрафних санкцій, щодо яких ще не завершено судові провадження, вирішуватиме суд.

«Списано було штрафи «Київенерго» за стару заборгованість. Вони погасили заборгованість - ми списали штрафи за законом 1730. «Київенерго» отримало гроші на погашення старої заборгованості перед нами, коли місто розрахувалося за ними за своїми старими боргами. Тобто, а) ні, це не з «кишені Ахметова» і б) якби «Київтеплоенерго» спокійно виконало закон ще в квітні, ці штрафи і пеня були б списані так само, але люди не сиділи б півроку без гарячої води», - зазначили в прес-службі «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн).

У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були нагромаджені «Київенерго».

9 жовтня КП «Київтеплоенерго» підписало мирову угоду з «Нафтогазом» про правонаступництво боргових зобов'язань «Київенерго» в розмірі 2,4 млрд грн, а 10 жовтня Господарський суд Києва затвердив цю мирову угоду.

Через зазначений господарський спір у жителів кількох районів столиці з весни не було гарячої води.