Варшава оскаржила рішення Єврокомісії щодо "Газпрому" – ЗМІ

Єврокомісія не стала штрафувати російський концерн, однак поклала на нього низку зобов'язань, щоб зробити можливим вільні поставки газу за конкурентними цінами до Центральної та Східної Європи.

Польська нафтогазова компанія PGNiG оскаржила рішення Єврокомісії щодо антимонопольної справи "Газпрому".

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Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на джерела, передає «Європейська правда».

"PGNiG ступила на юридичний шлях проти Єврокомісії, оскарживши в Суді ЄС її рішення по угоді з "Газпромом", - йдеться в повідомленні.

Єврокомісія сім років вивчала ділові операції "Газпрому" в Європі, звинувачуючи російський концерн у перешкоджанні конкуренції та в завищенні цін на поставки газу до Східної Європи. "Газпром" заперечив звинувачення.

У травні цього року ЄК винесла рішення у цій справі. Єврокомісія не стала штрафувати російський концерн, однак поклала на нього низку зобов'язань, щоб зробити можливим вільні поставки газу за конкурентними цінами до Центральної та Східної Європи.

Польща та інші країни, які постраждали від монополістської практики "Газпрому", були незадоволені, що російський концерн не був покараний. Штраф міг досягти 10% річного обігу монополіста.