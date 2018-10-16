Швейцарія арештувала майно олігарха-втікача Курченка

Арештовано кошти в загальній сумі 2 млн доларів США.

За клопотанням Генеральної прокуратури України компетентними органами Швейцарської Конфедерації арештовано майно бізнесмена Сергія Курченка.

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Сергія Курченка, а також вчинення у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших. Про підозру в участі у вказаній злочинній організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі, зокрема, повідомлено службовим особам ПАТ «Брокбізнесбанк», який за даними слідства був підконтрольний учасникам злочинної організації», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у ході розслідування встановлено, що за участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів один із колишніх службових осіб ПАТ «Брокбізнесбанк» отримував значні суми коштів.

«За повідомленням компетентних органів Швейцарської Конфедерації, встановлено один з рахунків, на який за даними слідства перераховувались злочинним шляхом здобуті кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території цієї держави. Наразі вжитими заходами кримінально-правового характеру за запитом Генеральної прокуратури про міжнародну правову допомогу на вказаних вище рахунках арештовано кошти в загальній сумі 2 млн доларів», - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять у холдинг Сергія Курченка ВЄТЕК, за попередні два роки ввезли на територію України за фіктивними документами понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні реалізовуватися в Україні, а мали були бути поставлені до третіх країн, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

У ході розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. У квітні 2014 року Курченка було оголошено у міжнародний розшук.