Україна в січні купуватиме вугілля у Росії по $73 за тонну

Україна, яка відчуває гострий дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій, у січні планує імпортувати близько 620 тисяч тонн даного виду палива з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков.

«У січні у нас завдання - 120 тисяч для «Центренерго» і близько 0,5 млн. тонн за контрактами ДТЕК. Це я кажу про російське вугілля», - сказав Зюков.

За його словами, попередньо ціна російського вугілля становитиме близько 73 долари за тонну.

Крім цього заступник міністра енергетики зазначив, що на сьогоднішній день розглядаються варіанти продовження імпорту вугілля з ПАР, а також пошук нових контрактів на імпорт даного виду палива з Австралії та В'єтнаму.

Як раніше повідомляв УНІАН, з грудня в Україні почалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок. Вже отримано 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікувала отримати до кінця 2014 року. Однак після скандалу з держкомпанією «Укрінтеренерго» частину залишків обсягів вугілля викупила компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, останні два судна все-таки купила "Укрінтеренерго", з яких одне судно 6 січня вже прибуло до України, а друге судно очікується 10 січня.

Крім того, енергогенеруючі компанії здійснюють імпорт вугілля з Росії.