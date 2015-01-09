Україна у 2014 році майже на чверть скоротила видобуток вугілля

Україна у 2014 році скоротила видобуток вугілля порівняно з 2013 роком через воєнні дії на Донбасі на 22% - до 65 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков.

«У 2014 році Україна видобула 65 млн тонн вугілля це на 22% менше, ніж було видобуто в 2013 році», - сказав Зюков.

За його словами, на сьогодні із 150 шахт у роботі перебувають 69 вугільних підприємств.

Читайте такожУкраїна в січні збирається купити у Росії близько 620 тисяч тонн вугілляЯк повідомляв УНІАН, видобуток вугілля в січні-листопаді 2014 року скоротився на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 61,5 млн тонн. З цього обсягу держшахти видобули 17,1 млн тонн вугілля, що на 21,6% менше від результату 11 місяців 2013 року.

Вуглевидобувні підприємства України в листопаді 2014 року скоротили видобуток вугілля на 43,7% - до 4,1 млн тонн проти 7,3 млн тонн у листопаді 2013 року.