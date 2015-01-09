Україна розглядає казахстанське вугілля як альтернативу російському

Україна, яка змушена імпортувати вугілля з РФ через воєнні дії на Донбасі, вивчає цінові пропозиції на казахстанському ринку вугілля як альтернативу російському, що може знизити вартість постачань цього виду палива з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков.

«У Казахстані є дуже доброї якості вугілля, що придатне для металургійної промисловості, і там є енергетичне вугілля газової групи. Ми зараз дивимося це вугілля, попит, ціни як альтернативу російському вугіллю. Зараз ведемо переговори, аби збагнути цінову політику, щоб можна було використовувати цю ціну для порівняння з російським вугіллям, як конкурентоспроможну для зниження ціни російського вугілля з Кузбасу. Наразі якраз опрацьовується це питання», - сказав Зюков.

За його словами, ціни на російське вугілля в січні мають становити близько 73 долари за тонну, а вартість вугілля з ПАР на сьогодні становить 99 доларів за тонну в порту України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, під час візиту до України президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва було досягнуто домовленості про постачання вугілля до України з Карагандинського і Екибастузького басейнів.