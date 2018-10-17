У постраждалій від вибухів Ічні відновлено газопостачання

Згідно з повідомленням, вчора в Ічні, яка постраждала від вибухів боєприпасів, без газу ще залишалися понад 500 абонентів.

У м. Ічня Чернігівської області, поблизу якого 9 жовтня сталася надзвичайна подія з пожежею і вибухами боєприпасів на 6-му арсеналі Міноборони, відновили газопостачання.

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Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, вчора залишалися без газу понад 500 абонентів в Ічні.

"Газопостачання в м. Ічні відновлено", - йдеться в повідомленні департаменту ОДА.

Зазначається, що інші об'єкти життєзабезпечення Ічнянського району (електропостачання, стаціонарний телефонний зв'язок, водопостачання та водовідведення) працюють у штатному режимі.

Робочими групами проводяться комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення (обстежено 8738 об'єктів з 9713 (90%). За результатами обстежень визначено зруйнованими 4 будинки в с. Августівка, пошкодженими - 113 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах.

Станом на 6 годину ранку 17 жовтня у двох медичних закладах м. Ічня та смт Парафіївка, а також у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких престарілих громадян територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) залишаються 78 осіб, в тому числі 11 дітей.

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації триває. Загалом залучено близько 700 осіб, а також 150 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій були евакуйовані понад 12 500 осіб. Було закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

На даний час проводиться операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 мільйонів гривень.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті кримінальні провадження - за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно заподіяло тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення) та за ст. 113 (диверсія) КК України.