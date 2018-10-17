В Україні скоротилися запаси вугілля

Зокрема, запаси антрацитового вугілля зменшилися на 9,8% – до 189 тисяч тонн.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 10 по 16 жовтня поточного року скоротилися на 1,9% – до 1,612 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожВикрито схему покупки "енергетичним гігантом" неіснуючого вугілля

Зокрема, запаси антрацитового вугілля за вказаний період на ТЕС скоротилися на 9,8% - до 189 тисяч тонн, а запаси вугілля газової марки скоротилися на 0,7% - до 1,424 мільйона тонн.

Запаси вугілля на теплоелектроцентралях (ТЕЦ) з 10 по 16 жовтня скоротилися на 5,3% - до 245,7 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля до початку опалювального сезону (15 жовтня) прогнозувало запаси вугілля на рівні 2,6 мільйона тонн, з яких 1 мільйон тонн - антрацитовий група і 1,6 мільйона - газова група.

За даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.