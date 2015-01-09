Україна хоче й надалі купувати південноафриканське вугілля, але без посередників

Україна заощадила більш як 2 мільйони доларів під час закупівлі останніх партій південноафриканського вугілля, що доставляється на п'ятому і шостому суднах, завдяки зниженню вартості палива з ПАР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрій Зюков.

За його словами, перші два судна купила державна компанія «Укрінтеренерго», третє і четверте — енергохолдинг ДТЕК, останню партію з п'ятого і шостого суден знову купило «Укрінтеренерго». На кожному судні знаходиться близько 80 тисяч тонн вугілля.

«Середня ціна на перших двох кораблях була 112 доларів (за тонну – УНІАН) з доставкою на електростанції, а середня ціна на п'ятому і шостому - 99 доларів. Економія становить 2 мільйони 59 тисяч доларів», - сказав Зюков і додав, що якби «Укрінтеренерго» не купило останню партію вугілля, то компанія втратила б 2,7 млн. дол. попередньої оплати за це паливо.

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За його словами, причиною скандалів з південноафриканським вугіллям, викликаних тим, що він не спалюється на українських ТЕС, є нижча калорійність вугілля з ПАР, яке було поставлене на першому судні. При цьому заступник міністра підкреслив, що це вугілля було спалене на електростанціях в суміші з іншим вугіллям.

Він зазначив, що зараз ведеться контроль якості вугілля, яке прибуває в країну на п'ятому і шостому судах.

«Тому не немає жодних сумнівів у підтвердженні його якості для спалювання на наших ТЕС», - додав перший заступник міністра енергетики.

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При цьому він повідомив, що зараз ведуться переговори з послом з ПАР щодо можливості подальших закупівель вугілля з Південної Африки напряму.