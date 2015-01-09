У Генпрокуратурі назвали збитки від закупівель неякісного вугілля з ПАР

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Святослав Лаганяк повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

"Ми вважаємо доведеним, що заступник директора державного підприємства "Укрінтеренерго" під час укладанні неправомірного контракту на придбання вугілля спричинив розтрату державних коштів на суму понад 846 мільйонів гривень", - сказав Лаганяк.

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Лаганяк нагадав, що на сьогоднішній день за фактом постачання із ПАР неякісного вугілля розпочате кримінальне провадження і триває досудове розслідування.

"За твердим переконанням Генеральної прокуратури України, у поставках південноафриканського вугілля мала місце дуже велика корупційна складова", - сказав Лаганяк і додав, що це було вугілля неналежної якості за завідомо завищеною ціною.

Він зазначив, що вже повідомлено про підозру одному з керівників держпідприємства "Укрінтеренерго", який займався закупівлею вугілля із ПАР, і для нього обрано запобіжний захід.

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Лаганяк наголосив, що на сьогоднішній день слідчі мають суттєві докази корупційної складової в цій справі. Зокрема, у розпорядженні ГПУ є відповідні експертні дослідження та свідоцтва деяких осіб.

Він також наголосив, що це вугілля було непридатне для спалювання на Зміївській та Трипільській теплоелектростанціях.

Крім того, начальник Головного слідчого управління ГПУ зазначив, що були порушення деяких тендерних процедур під час закупівлі південноафриканського вугілля.

"Ми готові вже на сьогоднішній день іти в суд зі своїми відкритими доказами. Ми вважаємо свою позицію незаперечною", - сказав Лаганяк.

Відповідаючи на запитання членів комітету, Лаганяк також зазначив, що у даній справі директора "Укрінтеренерго" Володимира Зіневича було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, 6 листопада 2014 року було розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння посадовими особами ВАТ «Центренерго», ДП «Укрінтеренерго» та іншими суб'єктами господарської діяльності державними коштами в особливо великих розмірах.

Одним з епізодів злочинної діяльності, який перевіряють слідчі, є укладення у серпні зовнішньоекономічного контракту на придбання вугілля сумнівної якості у ПАР.

«На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, знаючи про мінімальні якісні показники вугілля, який може бути використаний для українських теплоелектростанцій, у серпні 2014 року свідомо уклав контракт із компанією Steel Mont Trading Ltd (Великобританія) про придбання вугілля у кількості 1 млн метричних тонн походженням із ПАР, яке за окремими якісними показниками було завідомо непридатне для використання», - наголошується в повідомленні ГПУ.

За даними Генпрокуратури, внаслідок неодноразового підписання додаткових специфікацій до зазначеного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла від початкових 86 доларів за метричну тонну до 134 доларів.

Крім того, наголошується в повідомленні, «після фактичного надходження першої партії закупленого вугілля та встановлення його непридатності для спалювання у печах вітчизняних ТЕС посадові особи державного підприємства своєчасних заходів до розірвання контракту та застосування штрафних санкцій не вжили, внаслідок чого допущене придбання свідомо неякісного вугілля на загальну суму майже 30 млн доларів США, що за офіційним курсом НБУ становить майже 400 млн грн».

За таких обставин доставлене з ПАР вугілля для самостійного спалювання у печах Зміївської та Трипільської ТЕС не використовується, а спалюється лише у суміші з російським вугіллям, зазначили у ГПУ.

Досудовим слідством дії директора «Укрінтеренерго» кваліфіковані як розтрата коштів державного підприємства в особливо великому розмірі за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Директор «Укрінтеренерго» Зіневич був затриманий 4 грудня 2014 року.