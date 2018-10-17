Гройсман пояснив, чому не може зупинити зростання цін на газ

Прем'єр нагадав, що вже рік бореться з можливим підвищенням вартості блакитного палива для населення.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман визнав, що не зможе запобігти підняття цін на газ для населення, що є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового кредиту.

Читайте такожЦіна імпортного газу для України перевищила 300 доларів

Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Що, ми брали зобов'язання по газу? Я що хочу піднімати ціну? Я руками і ногами борюся з цим, зубами, вже більше року. Але є речі, які знаходяться за межами моїх можливостей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецобязательства "Нафтогазу" з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, 26 липня - до 1 вересня, а 29 серпня – до 1 жовтня, а 28 вересня - до 18 жовтня.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" має вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.