В США через падіння цін збанкрутувала компанія, що видобуває сланцеву нафту

Заявка за розділом 11 Кодексу законодавства США про банкрутство була подана цього тижня, передають РИА Новости.

WBH Energy, що базується в американському штаті Техас, опинилася із заборгованістю у розмірі 50 мільйонів доларів внаслідок падіння цін на сиру нафту в останні місяці, сказано в повідомленні телеканалу NHK.

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Випадок з WBH Energy посилює побоювання, що ціни на нафту, які падають у всьому світі, можуть змусити більшу кількість фірм залишити цей бізнес.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку аналітиків, ОПЕК, яка відмовилася від скорочення видобутку, навмисно намагається покласти кінець буму виробництва сланцевих нафти і газу в США.