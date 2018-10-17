Дешевший за російський: Польща підписала 20-річний контракт на поставку газу зі США

Щороку Польська нафтогазова компанія купуватиме в американців 2 млн тонн блакитного палива.

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала два довгострокові контракти на постачання природного газу зі Сполучених Штатів Америки. Угода розрахована на 20 років. Це перші подібні договори у цій частині Європи.

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Віце-голова PGNiG з питань торгівлі Мацєй Возняк сказав, що польська сторона щороку купуватиме в американців приблизно 2 млн тонн блакитного палива. Представник польської компанії додав, що сировина зі США є дешевшою, ніж газ зі сходу, повідомляє «Польське радіо».

Партнерами PGNiG є американські СПГ-термінали Venture Global Calcasieu Pass, LLC та Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Спільно вони працюють як Venture Global LNG.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький наголосив, що підписання цих контрактів збільшить суверенітет та енергетичну конкурентоспроможність Польщі. Очільник польського уряду звернув увагу, що Польща не тільки хоче імпортувати сировину зі США, але також збільшує видобування блакитного палива у країні.